Andan en ‘Caravana’ ídolos del rock

Monterrey, N.L.

Y además del rock and roll que une a Enrique Guzmán y César Costa, también existe la admiración y el respeto entre ellos; aunque de pronto se digan sus cosas.

“Mejor la vida de él que la mía, porque la mía tiene muchos tropiezos, pero la de César siempre ha sido muy estable, y ha vivido la vida de una manera muy inteligente”, dice Guzmán, de 80 años, al hablar de su compañero.





“Yo he hecho muchas pendejadas en el camino, pero, finalmente los tropiezos te enseñan. Y yo hoy le digo algo, que normalmente nunca hago, que es el mejor cantante de rock and roll... que no sea yo”, aclara Guzmán entre risas.

Costa, de 82 años, escucha y agradece las palabras de su amigo.

“Enrique realmente es muy generoso, pero no, todos éramos muy jóvenes y cometimos errores al principio, y de los errores se aprende”, agrega.

El intérprete de “Mi Pueblo” indica que entre ellos hay respeto más que malos sentimientos.

“Porque hemos llevado dos carreras paralelas”, afirma, pero de pronto Guzmán aclara: “distintas”.

“En el fondo hay, de mi parte, afecto y respeto”, asegura Costa, quien tiene claro que su colega no la ha tenido tan fácil.

“Es un héroe de mil batallas, ha luchado contra corriente toda su vida prácticamente, y eso es admirable, además nunca ha perdido su sentido del humor”, dice Costa.

Los dos cantantes son parte de una generación de artistas que cuando decide reunirse en un show logran convocar a una gran cantidad de personas que sigue amando sus canciones.

Y andan en La Caravana del Rock and Roll con César Costa, Enrique Guzmán y Angélica María, además de Los Teen Tops, Los Apson, Los Reno y Los Hermanos Carrión.