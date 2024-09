Aprende idiomas para conciertos

Además de ensayar los números musicales que presenta en su Got Back Tour, Paul McCartney hace tarea extra y dedica una hora a tomar clases de idiomas para ofrecer un espectáculo más personal e íntimo.

"Quiero poder comunicarme con la gente en el estadio, así que siempre trato de aprender algunas frases locales que entretengan y diviertan tanto a la gente local como a nosotros. Me gustan los idiomas. Y aunque es un poco de tarea extra, me encanta poder comunicarme", comentó el intérprete en un comunicado.

El ex Beatle traerá la próxima etapa de su gira por países latinoamericanos como México, donde se presentará el 8 de noviembre en Monterrey, y luego el 12 y 14 del mismo mes en la Ciudad de México. También será el encargado de cerrar el tercer y último día de actividades del Festival C. Capital, el 17.

"A Paul le gusta poder hablar con el público en su propio idioma. Hace que el concierto se sienta más personal e íntimo. No sólo disfruta de los idiomas, sino que, como músico, tiene un buen oído natural, lo que le ayuda a aprender rápido. También le encanta conocer las áreas donde va a tocar. No sólo tiene que recordar cómo tocar y cantar casi 40 éxitos durante tres horas, sino también las nuevas frases que aprende especialmente para el show", agregó un miembro del equipo de la gira.

Se presentará en Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Costa Rica, Francia, España, y finalizará en su hogar, Reino Unido, en diciembre.

"Me encanta Sudamérica, las personas son fabulosas y estamos seguros de que pasaremos un buen rato", comentó el cantante, quien ya comenzó ensayos con su banda para el show en el que incluye temas como "Hey, Jude" y "Let It Be" e incluye una producción de última tecnología.