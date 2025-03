Denuncia abuso en migración de EU

La actriz Jasmine Mooney, conocida por su participación en American Pie, fue detenida el pasado 3 de marzo por Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras intentaba renovar su visa de trabajo en la frontera entre México y Estados Unidos.

La actriz canadiense, quien fue arrestada en el cruce fronterizo de San Ysidro, California, relató las extremas condiciones que enfrentó durante su detención, calificando la experiencia de "secuestro" debido al trato recibido.

Según Mooney, su visa fue denegada en el cruce fronterizo, pero en lugar de ser expulsada de inmediato, fue retenida durante tres noches encadenada. Posteriormente, fue trasladada al Centro de Detención Otay Mesa en San Diego, donde pasó tres noches en condiciones precarias.

De ahí, fue llevada al Centro de Detención San Luis, en Arizona, donde permaneció 24 horas encadenada y de pie junto a otras 30 mujeres.

"Me siento como si me hubieran secuestrado... Me quitaron todas mis cosas y me encerraron en una celda", expresó la actriz.

"Nunca en mi vida he visto algo tan inhumano", afirmó Mooney al canal KGTV de San Diego.

Finalmente, Jasmine Mooney fue liberada y regresó a Vancouver, Canadá, el sábado, agradeciendo a su familia, amigos y medios por su apoyo durante este proceso.