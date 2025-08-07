Humberto Zurita defiende su amor con Stephanie Salas

Humberto Zurita disfruta de su relación con Stephanie Salas

Después del fallecimiento de su esposa Christian Bach en 2019, el actor Humberto Zurita encontró en Stephanie Salas una nueva oportunidad para compartir su vida. Juntos han construido una relación estable, marcada por el respeto, el cariño y la memoria de quien fue el gran amor del actor.

Zurita reconoce que Christian sigue muy presente en su día a día. Incluso confesó que los personajes de su obra teatral "Madres" le recuerdan profundamente a ella.

"Fue una gran mujer y profesionista. Una gran compañera", expresó durante un reciente encuentro con la prensa.

Aseguró que, por esa razón, muchas de sus actividades le traen recuerdos de Bach, especialmente su trabajo en teatro. Christian y Humberto estuvieron casados durante 34 años.

Sin embargo, el actor también salió en defensa de su relación con Salas, que ha sido objeto de críticas. Algunos señalan la diferencia de edad, aproximadamente de 15 años, y otros cuestionan que haya iniciado una nueva relación después del fallecimiento de Christian, sobre todo considerando que Salas y Bach eran muy cercanas.

Ante estos señalamientos, Zurita respondió con firmeza:

"Eso de juzgar si 'anduvo o no anduvo' no está bien. Dejemos que la gente haga lo que siente y, sobre todo, si se enamora, compartamos el amor."

También hizo un llamado a respetar la felicidad ajena:

"No seamos tan envidiosos".

Sobre Stephanie, no escatimó en halagos. La describió como una mujer admirable y una madre dedicada: "Camila y Michelle son dos mujeres excepcionales", dijo, en referencia a Michelle Salas, hija de Luis Miguel.

Hace dos semanas, Humberto Zurita declaró al programa "Ventaneando" que no estaba buscando una nueva relación cuando el amor con Stephanie Salas llegó a su vida de forma inesperada. Incluso cree que Christian Bach tuvo algo que ver en ese encuentro.

"Soy un hombre bendecido porque ya llevaba tres años solo, y me encontré con Stephanie. La verdad, me la he pasado muy bien. Somos una gran pareja", expresó el actor.

Señaló que ha construido un vínculo entrañable con las hijas de Stephanie, y que ese cariño ha sido recíproco desde el principio.

Actualmente, la pareja disfruta su relación combinando viajes, proyectos profesionales y momentos de tranquilidad. Recientemente, recorrieron juntos varias ciudades de Europa, en medio de su gira teatral, y compartieron imágenes de lo que fue un romántico viaje.