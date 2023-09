Habla sobre causa de muerte de Bach

Ciudad de México.- Zurita presume el amor que le tiene a Christian Bach, la mujer con la que estuvo casado 34 años, con quien construyó una familia y a quien tuvo que despedir del plano terrenal cuando falleció a los 59 años, el 26 de febrero de 2019.

EL DECESO

Cuando la noticia se dio a conocer por parte de su familia, no se dieron detalles sobre las causas del fallecimiento, el actor y sus dos hijos se han mantenido herméticos al respecto, y ahora, a cuatro años de la partida de la actriz argentina, Zurita nuevamente fue cuestionado sobre este tema.

En entrevista con Anette Cuburu, el histrión de 68 años fue cuestionado sobre su actual romance con la nieta Silvia Pinal, Stephanie Salas, con quien ya cumplió un año de relación, y aunque admite que no planeó para nada enamorarse de ella, esto se fue dando con el trato, ya que Salas lo conquistó por su inteligencia, belleza y por los aspectos que ambos tiene en común, como el que sus hijos sean casi de la misma edad.

En las redes del actor, donde predominan fotos de su exesposa Christian Bach, recientemente ya se puede ver contenido sobre Stephanie, con quien viajó hace poco a Perú y Argentina.

Anteponiendo el amor y los buenos momentos que pasó con Christian Bach, Humberto Zurita admitió que cuando la actriz murió, él se tuvo que tomar un tiempo para seguir con su vida: "Christian era una gran mujer que me enseñó muchísimas cosas", expresó antes de responder la pregunta sobre la causa de la muerte de Christian, la cual, mencionó, tuvo que ver con un cáncer.

"Eso se va a mantener en secreto, eso no lo puedo contestar. La gente sabe en general que ella agarró un cáncer, pero cuál fue su proceso y todo eso se queda con ella, porque así lo quiso ella, es algo que nosotros le debemos a ella, no es que nosotros queramos secrecía. Para empezar a mí no me gusta hacer un show de mi vida, ni la de mis hijos, ni de nadie, pero más que nada es un respeto a mi mujer y por respeto a ella, con todo respeto les digo que ese tema si lo guardamos", explicó el actor.