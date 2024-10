Cantará en Nueva York

Hugh Jackman presentará una serie de 12 conciertos en el Radio City Music Hall, en Nueva York, que se llevarán a cabo a lo largo de varios fines de semana en 2025.

El anuncio, realizado a través de sus redes sociales, fue acompañado por un video en el que Jackman bromea con su amigo y colega Ryan Reynolds, asegurando que no compartirá escenario con él, pero que podría invitarlo a un ensayo técnico.

"Este es mi momento", dijo Jackman mientras presentaba su nuevo proyecto titulado "From New York, With Love".

Los conciertos, que comenzarán el 24 de enero de 2025, estarán repartidos en fines de semana seleccionados hasta agosto del mismo año, según el medio Deadline.

Durante estos shows, Jackman ofrecerá una retrospectiva de su carrera, interpretando una selección de canciones de sus musicales más icónicos de Broadway y películas.

Entre los temas que interpretará, se incluyen clásicos de The Boy From Oz, The Greatest Showman y The Music Man. Además, no faltarán canciones de sus exitosas presentaciones en el West End, como Oklahoma! y Carousel en Off Broadway.