Honrado en TIFF

Brendan Fraser vive su "momentum" gracias a Charlie, su personaje en la cinta ´The Whale´, y no dejará que nadie le quite el placer de disfrutarlo.

OVACIONADO

Tras una ovación de pie de seis minutos en su premier en el Festival Internacional de Cine de Venecia, y una de cinco en la de Toronto, el actor se volvió viral por sus lágrimas a flor de piel, y porque lo señalan como el candidato a vencer en el apartado de Mejor Actor en la temporada de premios que se avecina.

Para él, compartió durante la presentación en el TIFF del filme dirigido por Darren Aronofsky, lo que importa es lo que vive y el vínculo que genera con la audiencia.

"Yo creo que desde la primaria, cuando la profesora de dibujo me felicitaba por hacer bien lo que me pedía, nadie me felicitaba ni me hacía sentir tan bien".

"Los aplausos de ayer, los de hoy y todo lo que ha sucedido me han conmovido, porque es señal de que hay una conexión brutal con la audiencia; eso es lo que uno busca como actor", especificó Brendan Fraser.

El director Darren Aronofsky y Brendan Fraser en TIFF.

GRAN TRANSFORMACIÓN

Aunque aumentó considerablemente de peso para el personaje, requirió de efectos especiales y caracterizadores profesionales para darle realismo a su personaje, un hombre con obesidad mórbida que encuentra en la comida el consuelo a sus desavenencias emocionales.

Al borde de la muerte, el profesor trata de reconectar con su hija Ellie (Sadie Sink), luego de haberla abandonado por irse a vivir con su pareja, un hombre que falleció años atrás.

Lo que provoca este drama, que maneja una montaña rusa de sensaciones, es lo que entusiasmó al estadounidense de 53 años.

"No hay nada más hermoso para un actor que llegar a una persona, que profundiza en la condición humana, en la empatía, en el dolor, en la felicidad y no tiene reparo en mostrarse tal como es".

"Y el personaje de Charlie me ha dado una lluvia de satisfacciones que no empiezan con estos aplausos ni con estos reconocimientos, sino con el desafío de mostrarme desvestido ante tanto sentimiento al interpretarlo, y todo esto tiene que ver con Darren Aronofsky".

Estoy viviendo un momento muy conmovedor y no lo cambiaré por nada". Brendan Fraser, actor

PRIMER PREMIO

Recibe Brendan Fraser su primer premio de la temporada

Brendan Fraser, quien residió en Toronto por un par de años antes de mudarse a California, fue condecorado con el TIFF Tribute Award, gracias a la representación del padre que, a pesar de su condición, manifiesta un positivismo y realismo casi incomprensibles.