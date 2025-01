Rendirán homenaje a Dulce: Su Matamoros querido

Por: Agencia Reforma

Enero 04, 2025 -

A dos semanas de su partida, el municipio de Matamoros, Tamaulipas, realizará un homenaje póstumo a la cantante y actriz, Dulce.

El alcalde Alberto Granados Favila detalló que eligieron como fecha para el homenaje el 29 de julio, día del cumpleaños de la cantante oriunda de Matamoros.

"Tenemos contacto directo con la hermana de Dulce. Queremos hacer este homenaje, primeramente, necesitamos la aprobación de la familia, y sería para el día de su cumpleaños, que es en el mes de julio", señaló.

En los próximos meses, una vez que se tenga el aval de la familia, se comenzará con la organización del programa.

"Vamos a ver de qué manera se hará este gran homenaje y que no sea local, sino nacional; vamos a trabajar y tenemos el tiempo para hacerlo", dijo.

Desde el 25 de diciembre, cuando ocurrió su fallecimiento, muchos admiradores de la artista acuden al Linear Park, en Brownsville, Texas, donde se encuentra una estrella dedicada a la cantante en el Paseo de la Fama.

En el sitio se rinde homenaje a quienes han recibido el nombramiento de "Mister Amigo" por parte de una asociación civil de esa ciudad, para reconocer a los mexicanos que han contribuido con las buenas relaciones entre la comunidad de Brownsville y Matamoros. Dulce fue galardonada como "Mister Amigo" en 2003.

LA JOVEN LIMITÓ LOS COMENTARIOS

MUERE ABUELA PATERNA DE ROMINA MIRCOLI HIJA DE DULCE

La hija de Dulce, Romina Mircoli, dio a conocer que su abuelita paterna, la señora Emi, murió este viernes, sólo 10 días después de que su mamá perdiera la vida. A través de sus redes sociales, la joven de 39 años anunció que este viernes recibió la noticia que la madre de su padre, Luis Mircoli, falleció, noticia que le produjo un completo shock debido a que el pasado 25 de diciembre también perdió a su progenitora. "El día de hoy (viernes) recibo nuevamente otra noticia que volvió a golpearnos; no me he podido secar las lágrimas de mi mamá y esta mañana recibo la llamada de que mi abuelita Emi se nos fue; no hay palabras", escribió. Romina compartió una fotografía de su abuelita en la que aparece soplando un pastel, sin embargo, no dio detalles de la edad que tenía al momento de su deceso.