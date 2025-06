Fallece chef de paro cardíaco

La chef Anne Burrell, conocida por su carisma en programas como Secretos de un Chef de Restaurante y Los Peores Cocineros de Estados Unidos, falleció el martes a causa de un paro cardíaco en Brooklyn a los 55 años. Le sobreviven su esposo Stuart, su hijo Javier, su madre Marlene y su hermana Jane.

La noticia fue confirmada por Food Network, que destacó su talento culinario y su capacidad para transmitir la alegría de la cocina.

"Anne era una persona extraordinaria y un talento culinario excepcional: enseñaba, competía y siempre compartía la importancia de la comida en su vida y la alegría que una comida deliciosa puede brindar. Acompañamos en nuestros pensamientos a la familia, amigos y seguidores de Anne en este momento de gran pérdida", señaló la cadena.

Burrell fue copresentadora del programa Worst Cooks in America entre 2010 y 2024, aunque no participó en la temporada más reciente. Su carrera la llevó a ser una de las Iron Chefs del programa homónimo, comenzando como sous-chef de Mario Batali desde 2005, y compitiendo posteriormente en The Next Iron Chef Super Chefs.

Además, trabajó en restaurantes neoyorquinos emblemáticos como Felidia, Savoy y Joseph Bastianich, y dirigió la vinoteca Centro Vinoteca de Batali. Participó en programas como Chopped All-Stars Tournament, The Best Thing I Ever Ate y apareció en varios shows populares como Rachael Ray y Cutthroat Kitchen.