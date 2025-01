¿Quién es Cecy González?; la chef acusada de violencia laboral

Por: El Universal

Enero 04, 2025 - 10:02 p.m.

Esta semana se viralizó en redes sociales, el clip de un podcast donde la chef Cecy González contó una anécdota sobre la vez que le quitó las propinas a sus cocineros después de no avisarle que no había producto.

En su relato, la chef regiomontana mencionó que cuando se quedó sola en su cocina después de que su equipo de trabajo la abandonó, tuvo que sacar el trabajo ella sola: "Yo llegué a tener un complot, en donde a las 5:00 de la tarde de un jueves se me fue toda la cocina, porque los regañé, porque no había producto, no me habían avisado y les quité todas las propinas".

Su manera de narrar el hecho, donde la chef de 40 años reconoció la dedicación que tuvo al sacar el trabajo por ella misma y resaltó que corrió a los cocineros que la abandonaron ese día; provocó una lluvia de críticas por su modo de actuar, mencionando que lo que ella hizo fue ejercer violencia laboral.

Aunado a ello, entre los usuarios surgió la duda sobre la trayectoria de esta chef que ha ganado gran fama en redes sociales por también ser creadora de contenido y compartir a través de sus videos su pasión por la cocina.

Desde los 16 años, la regiomontana mostró gran interés por la gastronomía y fue ahí donde inició su preparación y posteriormente concluyó sus estudios en el Instituto Culinario de México.

En el 2007 estuvo a cargo de la creación del departamento de catering para artistas, en la Arena Monterrey, donde se desarrolló como chef ejecutivo con más de 150 personas a su cargo y pudo atender a artistas de gran renombre como Lady Gaga, Rihanna, Ricky Martin y Billy Joel, además de agrupaciones como Scorpions, Cranberries, Evanescence, Daft Punk y muchos más.

Tras algunos años con su proyecto, decidió viajar y seguir alimentando su experiencia como chef internacional en reconocidos restaurantes de Nueva York, California, Arizona y Georgia.

Después de ello, regresó a México y abrió su primer restaurante llamado "Cien28", el cual fue muy elogiado por su concepto innovador, además fue nominada como "Chef Promesa" en los premios Cuisine Awards de la Revista Chic.

Otros de sus proyectos fueron "SISU", "Ok Baldío" y "Taqueria Josefina", donde exploró su pasión por las parrillas y los ahumados con una propuesta diferente.

Además de sus restaurantes, la chef da clases de cocina en línea, lanzó su propio recetario de comida casera, emprendió con su marca de salsas y en 2019 apareció en la serie de Netflix, "Las Crónicas del Taco".