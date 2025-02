Publicará libro sobre Wings

Paul McCartney anunció la publicación de "Wings: The Story of a Band on the Run", un libro que relatará la historia de la banda que formó tras la separación de The Beatles.

Editado por el historiador Ted Widmer, quien sumó una introducción, el libro estará disponible a partir del 4 de noviembre y en el sitio oficial del músico se describe como una historia oral, basada en entrevistas con el propio McCartney y otras figuras clave en el entorno del grupo.

Wings fue fundada en 1971 por McCartney, su esposa Linda y el músico Denny Laine. Durante una década, la banda lanzó siete discos de estudio, entre ellos "Band on the Run" (1973), "Venus and Mars" (1975) y "At the Speed of Sound" (1976). A lo largo de sus distintas alineaciones, el grupo logró consolidarse con giras internacionales y sencillos exitosos como "Live and Let Die", "Let ´Em In" y "Silly Love Songs".

El libro recopila más de medio millón de palabras de testimonios y analiza el impacto musical de Wings en una época de cambios tras la disolución de The Beatles. También explora anécdotas significativas de la banda, como el asalto que sufrieron en Nigeria mientras grababan Band on the Run, sus presentaciones sorpresa en universidades británicas y sus giras a bordo de un autobús escolar junto con sus familias.

VIAJE EN EL TIEMPO

"Estoy muy feliz de ser transportado de vuelta a la época que fue Wings y revivir algunas de nuestras alocadas aventuras a través de este libro. Comenzar desde cero después de The Beatles se sentía una locura a veces. Hubo algunos momentos muy difíciles y a menudo cuestioné mi decisión. Pero a medida que mejorábamos, pensé: ´OK, esto es realmente bueno´. Demostramos que Wings podía ser una banda realmente buena. Tocar para audiencias enormes de la misma manera que lo habían hecho The Beatles y tener un impacto de una manera diferente. Fue una gran emoción", compartió Paul McCartney en su página web.

Además, la obra incluirá más de 100 fotografías inéditas y ofrecerá un vistazo a la transición que enfrentó McCartney en su carrera post Beatles.