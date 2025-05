Sufre el síndrome del nido vacío

Galilea Montijo está feliz por los cambios que ha tenido la vida de su hijo Mateo, fruto de su matrimonio con su ahora ex, Fernando Reina; sin embargo, no oculta que ha pasado por momentos difíciles y tristes al sentir cómo se le está yendo su hijo, pues a sus 13 años ya no vive con ella.

Aunque por el momento Mateo decidió vivir con su padre en Acapulco, la conductora de “Hoy” considera que seguramente pronto regresará con ella a la Ciudad de México.

“Ahorita está con el papá, el día de mañana seguro se viene para acá, los niños así son; no te queda más que apoyarlos y cuando ellos toman sus propias decisiones es como de ¿en qué momento se fue mi bebé?”, reconoció.

El síndrome del nido vacío es un fenómeno psicológico que afecta, principalmente, a los padres o tutores cuando sus hijos se independizan y abandonan el hogar familiar. Se caracteriza por una sensación general de soledad, tristeza, vacío y pérdida, que surge al cambiar la dinámica familiar y el rol parental cotidiano.