Un monstruo

Buku Abi, hija del cantante y compositor Robert Sylvester Kelly, reveló en el documental “El Karma de R. Kelly”, el viaje de una hija que su padre abusó de ella sexualmente cuando era una niña.

El nuevo documental que se transmite por TVEI Streaming Network relata aspectos impactantes de la vida de Buku y su madre Andrea.

“Tenía demasiado miedo de contárselo a alguien. Tenía demasiado miedo de contárselo a mi madre”, dijo Buku en el primer episodio del documental.

DURO EPISODIO

Durante los minutos finales del contenido, Abi, de 26 años, afirma que fue abusada por el cantante cuando ella tenía 10 años y se lo informó por primera vez a su madre Andrea en 2009.

“Él era todo para mí. Durante mucho tiempo ni siquiera quería creer que eso hubiera sucedido. No sabía que, aunque fuera una mala persona, me haría algo”, relató.

Durante el segundo episodio, Buku detalla sobre el supuesto abuso y relata el proceso que siguió ella y su madre para denunciar a Kelly ante la policía estatal.

LA TOCABA

“Recuerdo que me desperté y él me tocaba; no sabía qué hacer, así que me quedé allí acostada y fingí estar dormida”, añadió Buku.

En febrero de 2023, R. Kelly fue sentenciado en Chicago a 20 años de prisión por cargos de pornografía infantil y seducción a menores para fines sexuales; meses después fue sentenciado a otros 30 años de prisión por cargos contra el crimen organizado y tráfico sexual, con sede en Nueva York.

CUMPLE DOS CONDENAS

Actualmente, cumple 19 años de sus dos condenas simultáneamente, mientras las personas entrevistadas para el documental dicen estar satisfechas con la larga sentencia de prisión de Kelly.

“Llegué a un punto en el que ya no me importaba nada, no me importaba si vivía o moría. Recuerdo que mi madre vio que tenía todas las muñecas cortadas. Inmediatamente dejó todo y me preguntó: ¿Qué pasa? ¿estás bien?”

“Ella estaba muy preocupada y en ese momento me derrumbé y tuve que decirle: No creo que pueda sobrevivir el resto de mi vida”, concluyó Buku en el documental.