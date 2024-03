Tiene Tallulah condición autista

Ciudad de México.- Tallulah Willis, hija menor de Bruce Willis y Demi Moore, dio a conocer por medio de sus redes sociales su sorprendente diagnóstico de autismo a sus 30 años.

La declaración pública la hizo mediante un video posteado en su cuenta de Instagram donde se ve a una Tallulah pequeña tocando y manipulando la cabeza de su padre mientras él lo carga durante una alfombra roja.

Al clip lo tituló con la frase "Dime que eres autista sin decirme que eres autista", lo que sorprendió a todos sus seguidores pues sería la primera vez que se hace público su diagnóstico.

"Es la primera vez que hago público mi diagnóstico. Lo descubrí este verano y me ha cambiado la vida", respondió en los comentarios de su publicación.

DIAGNOSTICADA HACE MESES

Si bien no ha profundizado en el tema, la joven declaró que supo de su condición autista hasta apenas hace unos meses. Esta no sería la primera vez que la hija menor de la ex pareja habla sobre su salud. En 2023 habló con la revista Vogue sobre los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) que vivía

"Durante los últimos cuatro años he padecido anorexia nerviosa, algo de lo que me he resistido a hablar hasta ahora porque, tras conseguir estar sobria desde los 20 años, sentía que restringir la comida era el último vicio al que podía aferrarme", expresó.

En el espacio, también habló sobre su diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención (TDAH).

"Empecé a medicarme con estimulantes. Por primera vez me sentí inteligente, pero además empecé a disfrutar del efecto secundario supresor del apetito de los fármacos", afirmó.

Ningún integrante de su familia se ha pronunciado al respecto, pese a esto, las declaraciones públicas de Tallulah sobre su diagnóstico, fomenta a la erradicación de tabúes al rededor de la salud mental.