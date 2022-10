Herencia maldita

"No le va a dar ni un peso. José Joel es un barbero con su mamá y Marysol Sosa le dijo que no necesitaba el dinero, que ella era muy feliz con la familia que formó, que eso no tiene precio".

Así como en la entrevista a la fuente cercana, éste reveló que Anel está viendo por su hijo, ya que su carrera no ha logrado impulsarse y que el tributo a José José fue solamente un pretexto para que José Joel se luciera cantando sólo él con el holograma de su papá.