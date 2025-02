Presumen Cavill y Viscuso anillo de compromiso

Luego de algunos meses inactivo, Henry Cavill hizo su primera aparición pública con su prometida, Natalie Viscuso, en los Premios de la Academia Australiana de Cine y Televisión, en donde la pareja llegó a la alfombra roja irradiando felicidad y con un detalle que no pasó desapercibido: un enorme anillo de diamantes en el dedo anular de Viscuso, informó The Mirror.

Cavill, conocido por sus papeles en Man of Steel y The Witcher, ha acaparado titulares recientemente, no solo por su carrera, sino también por su vida personal, la cual no suele compartir al público.

La estrella lució un elegante traje de tres piezas con pajarita, mientras que Viscuso deslumbró con un atuendo sofisticado compuesto por una camisa blanca amplia y una falda color piel hasta el suelo con una cola de malla en capas adornada con lágrimas plateadas.

Sin embargo, todas las miradas se centraron en el impresionante anillo de diamantes que Viscuso llevaba en su mano izquierda, confirmando así los rumores de compromiso que circulaban desde el mes pasado.

La pareja, que dio la bienvenida a su primer hijo el año pasado, ha mantenido los detalles de su relación y de su bebé en privado, además de que no se ha confirmado la fecha exacta del nacimiento de su hijo, ni tampoco han revelado el sexo o el nombre del bebé.

A pesar de su discreción, Cavill y Viscuso no pudieron ocultar su felicidad y se mostraron muy cariñosos durante su aparición en la alfombra roja, posando juntos y compartiendo muestras de afecto.

La noticia del compromiso de Cavill y Viscuso llega poco después de que la pareja fuera vista en Australia, donde Cavill se prepara para el rodaje de su última película, Voltron.

La relación de Cavill y Viscuso está siendo objeto de interés mediático desde que se hizo pública, ya que la pareja ha compartido algunos detalles de su vida juntos en redes sociales, pero siempre han mantenido un perfil bajo.

En abril, Viscuso anunció su embarazo mediante una publicación en redes donde se la veía con una chaqueta vaquera que decía "mamá" en la espalda.

Por su parte, el actor compartió una foto en el Día del Padre junto a una cuna, pidiendo consejos a sus seguidores sobre la paternidad.

La aparición del histrión y su prometida en los Premios de la Academia Australiana de Cine y Televisión fue un evento significativo para la pareja y para sus fans, pues la confirmación de su compromiso y la muestra de su felicidad han generado una gran reacción en redes sociales, donde los seguidores de Cavill han expresado sus felicitaciones y buenos deseos.