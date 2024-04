Presume vacaciones en playas de Sayulita

Ciudad de México

La actriz Heather Graham, famosa por películas como Austin Powers: El Espía Seductor (Austin Powers: The Spy Who Shagged Me), la trilogía de ¿Qué Pasó Ayer? (The Hangover), pasó varios días de vacaciones en las playas del poblado de Sayulita, en la Riviera Nayarit, en México.

La protagonista de Desde el Infierno (From Hell) compartió en redes sociales varias instantáneas de ella en traje de baño, presumiendo el paisaje de las playas y algunas de las actividades que realizó en Sayulita.

"¡Celebrando la primavera al sur de la frontera!", escribió la también modelo de 54 años en su Instagram, junto a varias fotos en donde etiquetó a su novio, el snowboarder profesional John de Neufville.

Los seguidores de la actriz aplaudieron su físico, el cual mostró en diversos trajes de baño con el paisaje caluroso de Nayarit de fondo. También aparece en la alberca del resort donde se hospedó.