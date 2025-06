Primer vistazo al nuevo He-Man

El actor Nicholas Galitzine, protagonista de la nueva adaptación en acción real de Masters of the Universe, usó sus redes sociales para anunciar a sus fans que el rodaje de la película ya culminó, a la vez que ofreció el primer vistazo a su versión de He-Man.

"Bueno, con esto concluimos Masters of the Universe", dijo Galitzine en su cuenta de Instagram, este domingo. "Ha sido un honor asumir la responsabilidad de interpretar a Adam y a He-Man. Ha sido el papel de mi vida y lo he dado todo. No hay mucho que pueda mostrarles, pero estoy muy orgulloso de la película que hemos hecho. Gracias a nuestro increíble elenco y equipo por todo su esfuerzo".

Galitzine acompañó su mensaje con una imagen inédita de He-Man, una toma de espaldas, con su cuerpo prácticamente oculto por las sombras. Es el primer vistazo oficial y más completo del personaje hasta la fecha.

Algunos fans aplaudieron que el traje que usa el actor en la imagen se ve fiel a cómo se representó a He-Man en la versión animada original de Masters of the Universe. También mantiene el mismo peinado, junto con la fiel Espada de Poder del personaje.

ELENCO

Además de Galitzine como He-Man, la película también está protagonizada por Camila Mendes como Teela, Jared Leto como Skeletor, Alison Brie como Evil-Lyn, Idris Elba como Man-At-Arms y Morena Baccarin como la Hechicera, entre otros.