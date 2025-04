Respalda a Baldoni

Harvey Weinstein, el productor de Hollywood condenado por múltiples delitos sexuales, manifestó su apoyo al actor y director Justin Baldoni en su disputa legal contra Blake Lively, en relación con su película Romper El Círculo (2024).

A pesar de no estar vinculado a la producción del filme, Weinstein mostró solidaridad con Baldoni, afirmando que las acusaciones del New York Times contra el actor le recuerdan a su propia experiencia cuando el medio lo reportó en 2017 por las acusaciones de acoso sexual.

"Me afectó mucho ver a Justin Baldoni emprender acciones legales contra The New York Times y sus periodistas, acusándolos de manipular las comunicaciones e ignorar la evidencia", expresó Weinstein en una declaración dada a TMZ. "Eso es exactamente lo que hicieron conmigo. Seleccionaron lo que encajaba con su historia e ignoraron hechos que desafiaban la narrativa".

El productor de Shakespeare in Love también reflexionó sobre su propio caso, expresando arrepentimiento por no haber defendido su verdad en ese momento.

"Debería haberme alzado y luchado entonces. Ese fracaso todavía me atormenta", declaró.

DESDE PRISIÓN

Weinstein, quien actualmente cumple su condena por violación y otros delitos sexuales en Rikers Island, destacó la importancia de este caso, subrayando que representa una oportunidad para quienes han sido víctimas de ataques mediáticos y enfrentan las consecuencias legales de una cobertura sesgada.

"Seguiré este caso de cerca; es importante para cualquiera que haya sufrido un ataque mediático, y aún más para alguien que ha tenido que pagar un alto precio legal", agregó.

Curiosamente, Megan Twohey, una de las periodistas de The New York Times que cubrió las acusaciones contra Baldoni, también fue una de las reporteras clave en las investigaciones sobre Weinstein durante el movimiento #MeToo.

Por su parte, un portavoz de The New York Times defendió la cobertura que el medio realizó sobre las acusaciones contra Weinstein, asegurando que la investigación fue exhaustiva y se basó en entrevistas, acuerdos legales y otros documentos.

"Nuestra investigación sobre las acusaciones de acoso y abuso sexual contra el Sr. Weinstein fue rigurosa. Ninguno de los hechos está en disputa", afirmó el portavoz, destacando que el ex productor mismo había reconocido su mala conducta en una declaración publicada por el diario.

EL CONFLICTO

El conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni comenzó en diciembre de 2024, cuando Lively presentó una demanda acusando a Baldoni de acoso sexual durante el rodaje de Romper El Círculo y de orquestar una campaña de difamación en su contra.

Baldoni, por su parte, ha negado las acusaciones, presentando una demanda por difamación y extorsión por 400 millones de dólares contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y su publicista Leslie Sloane. Además, emprendió acciones legales contra The New York Times, alegando que el artículo publicado por el periódico difamó su reputación al difundir información errónea.