Adiós a Netflix

Meghan Markle y el príncipe Harry han decidido dar un paso atrás en su relación con Netflix, según fuentes cercanas a la pareja. Esta noticia llega después de que hayan sido objeto de críticas por aprovechar su posición y monetizar su historia a través de diferentes proyectos audiovisuales.

Uno de los proyectos más destacados fue el documental en Netflix en el que revelaron su historia de amor y hablaron sobre supuestos malos tratos por parte de la familia real británica, a la que se refieren como "La Firma". Además, Meghan Markle tenía su propio podcast en Spotify, pero recientemente los duques de Sussex han decidido terminar su relación con la plataforma de streaming.

El ex presentador de la BBC, Andrew Neil, ha hecho una declaración afirmando que la pareja no planea seguir haciendo contenido relacionado con la realeza, ya que están listos para cerrar ese capítulo de sus vidas. A través de su cuenta de Twitter, Neil anunció: "En estos tiempos sombríos una buena noticia: fuentes cercanas al duque y la duquesa de Sussex afirman que la pareja dejará de hacer podcasts autorreferenciales para Spotify, documentales reveladores para Netflix y no publicará más memorias ni concederá entrevistas hablando de la familia real, ya que no tiene ´nada más que decir´".

Esta decisión de Meghan Markle y Harry de alejarse de proyectos relacionados con la realeza puede ser interpretada como un intento de buscar una mayor privacidad y distancia de los reflectores. Después de su salida de la familia real británica en 2020, la pareja ha buscado forjar su propio camino y tener un control más directo sobre su narrativa.

Aunque algunos críticos han cuestionado las motivaciones de Meghan Markle y Harry al monetizar su historia, es importante destacar que han utilizado estas plataformas para compartir sus propias experiencias y perspectivas, así como para abordar temas importantes como la salud mental y la igualdad de género.