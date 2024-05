Terminan su relación

Ciudad de México

Una vez más el cantante Harry Styles ha vuelto a la soltería, pues terminó su relación de más de un año con la actriz Taylor Russell.

De acuerdo con DailyMail, la pareja decidió terminar su romance después de un viaje que hicieron a Japón para salvar su noviazgo pero resultó todo lo contrario.

"Harry y Taylor han terminado su relación. Pasaron por una mala racha después de su viaje a Japón y se están tomando un tiempo separados", aseguró una fuente.

Hasta hace una semanas, allegados al intérprete de "As It Was" habían asegurado que él ya quería formar una familia con la actriz e incluso estaban planeando tener hijos.

"Sin embargo, las cosas se han puesto tensas últimamente y se han tomado un tiempo de descanso", declaró un allegado.

Harry Styles y Taylor Russell decidieron separarse amistosamente y decidieron no guardar rencor por lo sucedido.