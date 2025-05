En el Vaticano tras elección papal

Harry Styles volvió a acaparar la atención de forma inesperada al ser captado entre la multitud que se reunió en la Plaza de San Pedro, del Vaticano, para saludar al recién elegido papa León XIV, sucesor del pontífice Francisco.

El exintegrante de One Direction, de 31 años, intentó pasar desapercibido vistiendo una chaqueta azul, gafas de sol oscuras y una gorra con la frase "Techno Is My Boyfriend"; sin embargo, un fan logró reconocerlo y compartió una imagen en redes sociales que pronto se volvió viral.

SORPRENDE

"Mientras veía el anuncio del Papa en la Plaza de San Pedro, Harry Styles pasó a mi lado y nuestras miradas se cruzaron. Inmediatamente fotografié este recuerdo. ¡Qué día!", escribió la usuaria en X (antes Twitter).

Aunque Styles ha mantenido un perfil bajo desde que concluyó su exitosa gira "Love on Tour" en julio de 2023 -acompañada del lanzamiento de su premiado álbum Harry´s House-, el artista británico ha aparecido ocasionalmente en situaciones inesperadas.

En marzo participó en el maratón de Tokio, completando los 42 kilómetros en menos de tres horas y media. Ese mismo mes fue visto en Londres, primero, como pasajero en un viaje compartido y, luego, causando sorpresa al asistir a un club de corredores usando jeans y mocasines.