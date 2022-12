Érika Buenfil reconoce que en esta época hacer reír es todo un reto

"La comedia no es fácil porque ya todos los chistes están contados, entonces la gente ya no se ríe con cualquier cosa, entonces tenemos que estar más frescos, más naturales, más neutrales para que el público entienda la comedia", dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Buenfil señaló que compartir créditos con Consuelo Duval y Lorena de la Garza fue una experiencia sumamente divertida y hasta dio detalles de lo que podremos ver en este capítulo:

"Siempre encontrarnos en el camino y tener la oportunidad de trabajar con ellos; en el programa fui una señora que tiene un perro que se lo cuidan y se hace un enredo muy divertido. No sé si soy buena para hacer comedia, ya la gente que lo decida, yo me divierto mucho,, la paso bien, pero la gente decidirá al final si soy buena o no".