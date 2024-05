Pide Ingrid Coronado respeto a su relación actual

"No tengo absolutamente nada qué esconder, no tendría ninguna necesidad de estarme metiendo en la relación de nadie más", expresó Ingrid Coronado, quien detalló cómo inició su relación sentimental con el empresario Germán Bricio, quien fue novio de la actriz Claudia Lizaldi.

Dejó en claro que ella nunca se metió en la relación entre ellos y pidió respeto a su actual relación, durante la presentación del nuevo elenco y escenografía del matutino "Sale el Sol".

"Si no tienen los pelos de la burra en la mano no afecten a las personas con su posición porque realmente nos lastiman o sea finalmente yo ya estoy un poco más curtida, pero hay personas que no están tanto y no me parece justo que se les dañe a través de información que es falsa, les quiero pedir que me dejen vivir mi romance, con privacidad porque no me lo vayan a espantar. Me tardé 10 años, se los pido por favor".

"Si no tienen los pelos de la burra en la mano no afecten a las personas con su posición porque realmente nos lastiman o sea finalmente yo ya estoy un poco más curtida, pero hay personas que no están tanto y no me parece justo que se les dañe a través de información que es falsa, les quiero pedir que me dejen vivir mi romance, con privacidad porque no me lo vayan a espantar. Me tardé 10 años, se los pido por favor", dijo Ingrid Coronado

Le llama mucho la atención a Coronado que durante toda su carrera profesional ha comprobado ser una persona transparente y honesta, pero siempre le quieren ver algo negativo.

"A lo largo de estos 10 años ha demostrado quién soy y cuáles son mis acciones por eso me intriga saber por qué quieren encontrar a una persona que no soy yo, como si pensaran ´ahora sí la vamos a cachar, vamos a encontrar a una Ingrid que no actúa de forma correcta´, pero eso no va a suceder.

"De cualquier cosa que se me acuse yo tengo no sólo la conciencia tranquila, sino también pruebas de que lo que se está diciendo de mí no es verdad", comentó a los medios de comunicación.

SU HISTORIA DE AMOR

Ingrid Coronado habló de la historia de amor con Germán, explicó cómo fue el trato con él, a quien conoció en mayo del 2023 en el programa de radio que conduce; explicó que su equipo de producción se mete a las redes sociales de la conductora por el número de seguidores, es más fácil que los invitados vean los mensajes.

Entonces invitaron a Bricio a la cabina, su actual pareja para presentar su libro, pero en ese entonces no lo conocía y lo primero que le dijo él fue que era novio de Claudia Lizaldi.

"Yo no sabía quién era porque no lo había buscado; le respondí salúdamela, se sentó a la entrevista y se fue", mencionó.

Un par de meses después la editorial coordinó otra entrevista con su programa, en julio, porque él sacó otro libro, pero para septiembre ya había cortado con Claudia Lizaldi.

"Pasó septiembre, octubre, noviembre y diciembre, recibo un mensaje por parte de Verónica del Castillo para decirme que quería presentarme a un amigo suyo y era Germán, en ese momento no teníamos pareja, los dos estábamos solteros, por lo tanto nos quisimos dar la oportunidad de conocernos".

Así que en los próximos meses anduvieron saliendo hasta que en febrero se hicieron novios, pero el problema fue cuando un paparazzi los vio a ellos dos con los hijos de ella y difundió la identidad de Germán, a pesar de que ella había pedido que la ocultara.

"Fue una falta de respeto, al día siguiente salió una nota escandalosa que cubrió todos los titulares de que yo me había metido en su relación anterior y no sólo eso, sino que él andaba con dos al mismo tiempo, mostrando capturas de pantalla que no tienen ninguna congruencia".

Esto le pareció delicado a Coronado, pues afirmó que él tiene toda la vida creando una imagen y haciéndose de una reputación y de pronto ya lo estaban atacando diciendo que era infiel.

Cuando se enteró de todo esto, Ingrid estaba grabando los promocionales de "Sale el Sol", en quien pensó fue en Claudia a quien le escribió el 26 de abril: "estuve en llamado todo el día y me estoy enterando por mí community mánager del relajito que se armaron y no quisiera que te quedaras con eso en tu corazón".

El 5 de diciembre pasado fue cuando Germán le envió por primera vez un mensaje para invitarla a salir

"¿Cómo estás? Soy Germán Bricio y Vero (del Castillo) me hizo favor de pasarme tu contacto, me da mucho gusto saludarte y por este medio me encantaría invitarte a comer" y así comenzó la magia, mencionó Ingrid.