Niega haber contado su vida a Souza

SIEMPRE FIEL

"Nunca en mi vida me la he encontrado en ningún avión, ella muy educadamente no quiere revelar a la persona que fue, pregúntale a ella ´no nos digas quién fue, pero ¿fue Leo o no?´, va a decir que no", señaló.

Al preguntarle si siempre fue fiel a Sandra Echeverría, con quien anunció su separación en noviembre del 2022, respondió que sí.

"Claro, yo soy fiel, sí totalmente, aunque me la hubiera encontrado no le hubiera contado mi vida a Karla", mencionó a su llegada al Centro Cultural Manolo Fábregas, en donde entró junto con Derbez y el productor Xavier López Miranda.

A Souza "la he visto dos veces en mi vida, una vez en (el programa) ´Miembros al aire´ -hace 10 años- y nunca me la he encontrado en un avión; fue un medio chafa, patito, quien inventó eso. A mí me da risa, son burradas, cuando tienes la culpa enójate y preocúpate, pero nada".

El cantante de Fobia y actor mencionó que todavía no ha firmado el divorcio con Echeverría, es algo que sigue en proceso.