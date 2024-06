Gwen Stefani se presentará en Monterrey

La edición 2024 del festival Live Out confirmó la actuación de Gwen Stefani como figura estelar.

LINE UP

Como parte del line up del evento que se realizará el 12 de octubre en el Parque Fundidora, incluye a OneRepublic, The Hives, The War On Drugs, Nicki Nicole, Fitz & The Tantrums, Neil Frances y Massano, entre otros artistas.

La preventa de boletos inicia el 18 de junio a partir de las 14:00 horas a través del sistema Ticketmaster.