Vuelve a Venecia

El cineasta mexicano, Guillermo del Toro, volverá al Festival Internacional de Cine de Venecia con uno de los proyectos más esperados de su carrera: "Frankenstein".

La nueva adaptación de la novela clásica de Mary Shelley, protagonizada por Jacob Elordi, Mia Goth, Oscar Isaac y Christoph Waltz, tendrá su estreno mundial durante la 82.ª edición del certamen, que se celebrará del 27 de agosto al 6 de septiembre.

POÉTICA Y OSCURA

La versión de "Frankenstein" promete la sensibilidad poética, oscura y profundamente humana que ha caracterizado la obra de Del Toro, quien ganó el León de Oro en 2017 por "La Forma del Agua"; ahora regresa a la competencia oficial con una historia que replantea la relación entre el monstruo y su creador.

"Frankenstein" forma parte de una selección oficial que este año incluye títulos como "Bugonia", de Yorgos Lanthimos; "Jay Kelly", de Noah Baumbach y "A House of Dynamite", de Kathryn Bigelow, todas producciones originales de Netflix.

También figuran películas de cineastas consagrados como Paolo Sorrentino (La Grazia), Jim Jarmusch (Father Mother Sister Brother), Laszlo Nemes (Orphan), Park Chan-wook (No Other Choice) y Benny Safdie (The Smashing Machine), consolidando al festival como uno de los principales puntos de arranque para la temporada de premios.

OTRAS PROPUESTAS

Fuera de competencia se presentarán "After the Hunt", de Luca Guadagnino -con el debut de Julia Roberts en Venecia-, "Dead Man´s Wire", de Gus Van Sant, e "In the Hands of Dante", de Julian Schnabel.

En el apartado documental destacan Ghost Elephants, de Werner Herzog; Marc by Sofia, de Sofia Coppola; Nuestra Tierra, de Lucrecia Martel y Cover-Up, de Laura Poitras y Mark Obenhaus, centrado en el periodista Seymour Hersh.

La sección Venice Spotlight contará con nuevos trabajos de Maryam Touzani, Potsy Ponciroli y Stephan Komandarev, mientras que Orizzonti, dedicada a talentos emergentes, y se inaugurará con Mother de Teona Strugar Mitevska, protagonizada por Noomi Rapace como la Madre Teresa.

El jurado internacional estará presidido por Alexander Payne, acompañado por Fernanda Torres, Stéphane Brizé, Maura Delpero, Cristian Mungiu, Mohammad Rasoulof y Zhao Tao. Además, Werner Herzog será reconocido con el León de Oro honorífico por su trayectoria.