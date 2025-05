Caifanes impacta con mensaje político en concierto del Auditorio Nacional

Con las primeras elecciones del Poder Judicial a la vuelta de la esquina, donde se elegirán jueces, ministros y magistrado, Caifanes decidió reflexionar sobre el voto ciudadano y evidenciar, ante 10 mil asistentes, de acuerdo con las cifras oficiales, en el Auditorio Nacional, la mala situación que atraviesa el País.

Con mucha música, un repaso de éxitos y un contundente llamado a cuidar a las juventudes, Saúl Hernández, Alfonso André, Diego Herrera y Rodrigo Baills, entregaron la primera de dos noches con boletaje agotado, cargada de su ya conocida protesta ciudadana.

Eran las 21:15 cuando aparecieron en el escenario para arrancar con paso firme, encandilando con los temas "Hasta Morir" y "La Célula Que Explota".

Justo antes de entonar "Ayer Me Dijo Un Ave", desprendida de su icónico álbum El Nervio Del Volcán, de 1994, cayó la primera condena del líder y vocalista.

"Muchas gracias, otra vez estar aquí con ustedes es un privilegio, que dios te bendiga siempre. Tocar aquí, en nuestra ciudad está poca madre. Está canción se la vamos a dedicar a los niños porque hay que cuidarlos, crear un mundo donde puedan crecer libres de pensamiento y que puedan caminar libres en las calles.

"También dedicárselo a todos ustedes porque el país está de cabeza, el gobierno no lo dice pero esto está cabrón. Los partidos políticos buscan tu voto pero después no les importa", sentenció.

La banda formada en 1897 se dedicó a repartir clásicos de su discografía, esos que han formado parte de la banda sonora en la vida de los presentes congregados en el inmueble de Reforma como "Viento", "Nos Vamos Juntos" u "Ojo de Venado", todas coreadas con ímpetu y energía.

Siguiendo con sus peticiones, Hernández hizo un llamado a prestar más atención a las juventudes inmersas en las redes sociales y en la depresión y así continuó con "Inés".

"El suicidio entre los jóvenes en México es grande y este es un mensaje de amor, de unión, de diálogo, de cobijo. De algunas manera nosotros ayudamos a crear esos espacio, donde no se sientan solos, que no se sientan en un mundo en el que no pertenecen.

"Dejemos esas cosas de las redes sociales, saquemos a nuestros jóvenes al parque, al cine, a cualquier lado. Jóvenes están aquí para salvarnos, son nuestra guía, el futuro, nuestra salvación", expresó.

Congruente con su discurso permitió a un niño subir al escenario para acompañarlo a cantar "Afuera".

Como acto final, el cantante también se posicionó en contra del operativo de la Guardia Nacional que clausuró esta noche, el Multiforo Alicia, un lugar emblemático para la escena underground de la música en Ciudad de México, durante una presentación de Fermín Muguruza.

"Queremos dedicar esta canción a los movimientos subterráneos, a los poquitos espacios donde pueden tocar los grupos y los lugares donde pueden decir su discurso. El foro Alicia hoy fue cerrando injustamente, no importa quien fue, pero entró la Guardia Nacional y con la gente adentro simplemente lo clausuraron.

"Estamos totalmente en contra, quien haya mandando a cerrar el foro Alicia que vaya y chingue a su puta madre. No se vale. Vamos a seguir haciendo crecer el rock and roll en esta ciudad, vamos a levantarlo", señaló Hernández para dar paso a "Antes de Que Nos Olviden".

Su versión de "Pachuco" de La Maldita Vecindad y "Te Lo Pido Por Favor" de Juan Gabriel avisaba que la velada estaba por terminar pero fue hasta que llegó "La Negra Tomasa" que la agrupación se despidió 23:20 horas.