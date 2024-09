Supera rola clásica de Green Day los mil millones de streams

A 20 años de que su álbum más famoso, American Idiot, se estrenara el 21 de septiembre de 2004 a nivel mundial, la banda Green Day consiguió hace unos días un récord significativo.

De acuerdo con el portal NME, el sencillo homónimo de aquel disco post-punk finalmente logró superar los mil millones de reproducciones (streams) en Spotify.

El logro se produjo la semana pasada mientras Green Day se encontraba de gira con su "Saviors Tour", que sirve para promover su más reciente álbum, Saviors, así como para celebrar el 30 aniversario de Dookie y el vigésimo de American Idiot. Durante el tour, la banda ha interpretado los tres discos completos en vivo.

"American Idiot" es una de las canciones más emblemática del grupo oriundo de California, y se clavó en el imaginario de Estados Unidos gracias a su letra transgresora y polémica, que habla del turbulento clima sociopolítico del país en el siglo 21

La rola, escrita por Billie Joe Armstrong, hace referencia a la tensión social en EU, la propaganda desmedida de sus políticos, el control de los medios de comunicación masivos y otros problemas.

Previamente, otra canción clásica de Green Day, "Basket Case", había conseguido el mismo récord de superar la marca de los mil millones en Spotify, ingresando así al llamado "Billions Club" de la plataforma.

Green Day lanzará próximamente, el 25 de octubre, un enorme box set de aniversario de American Idiot, con varias canciones inéditas. También lanzaron una cafetera Keurig con la temática del álbum.

La banda forma parte del cartel del próximo festival C. Capital, que se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de noviembre de este año, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En el line-up destacan también Paul McCartney, Shawn Mendes, Toto, Melanie Martinez, Empire Of The Sun y Zedd, entre otros.