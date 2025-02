Cantará Will Smith en Premios Lo Nuestro 2025

El actor y cantante Will Smith abrirá la edición 37 de los Premios Lo Nuestro, que se celebrará el próximo jueves 20 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida.

Smith participará en el gran número de apertura junto a India Martínez, DJ Khaled y Thalía para interpretar su nuevo tema "First Love", dando inicio a un concurso especial, #PrimerAMor, que llevará a tres parejas a disfrutar de una experiencia VIP durante la gala.

Conocido tanto por su carrera como actor como por su faceta musical, Will Smith ha lanzado a lo largo de los años varios álbumes, entre ellos Big Willie Style, que incluye éxitos como "Getting' Jiggy wit it" y "Miami".

La conducción de la gala estará a cargo de Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía, quienes guiarán la celebración en la que se reconocerá lo mejor de los géneros pop, urbano, tropical y regional mexicano.

Se rendirán tributos a tres grandes leyendas de la música: Alejandro Fernández recibirá el Premio Lo Nuestro a la Excelencia, La India será galardonada con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, y el compositor y productor Manuel Alejandro recibirá el prestigioso premio como Visionario de lo Nuestro.

El evento contará con un espectacular lineup de artistas que se presentarán sobre el escenario, como Marc Anthony, Shakira, Becky G, Ángela Aguilar, Camilo, Carlos Vives, Los Ángeles Azules, entre muchos otros.

Los Premios Lo Nuestro se transmitirán en vivo a las 19:00 horas por Univision, UniMás y también estarán disponibles en streaming a través de Vix, para que el público disfrute de la gala desde cualquier lugar.