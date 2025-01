Gloria Trevi brinda esperanza

Por: Agencia Reforma

Enero 18, 2025 -

Decir su edad es algo que llena de satisfacción a Gloria Trevi, ya que cerca de cumplir 57 años vive una de sus etapas más plenas, en parte, por probarse en la independencia artística.

Ahora, sin disquera, la intérprete de "Todos Me Miran" goza la oportunidad de hacerse dueña de su música al regrabar sus canciones, y este año estará dedicada a dos giras, una con hits y otra con temas que no fueron éxitos, además de que en abril lanzará un álbum nuevo.

"Estoy feliz porque creo que soy mucha esperanza para nuevas generaciones. Hay tanta cosa ahorita... Antes, a las mujeres se les acababa la vida a los 30, y ahora empieza a los 50", dijo en un encuentro que organizó para los medios.

Trevi dijo sentirse muy agradecida de su etapa con una disquera, pero cuando terminó el contrato que tenían, no aceptó negociar su continuidad, ya que tenía claro que quería volverse propietaria de su obra musical, que comenzó en los 80.

Para ello, desde 2023 la intérprete de éxitos como "Con los Ojos Cerrados" ha lanzado tres discos, Mi Soundtrack vol. 1, 2 y 3, compuestos de nuevas versiones de sus canciones, para que ahora sí le pertenezcan.

Además de esa ventaja, la estrella considera que muchas de las regrabaciones cuentan con mejor calidad que las originales.

"Uno siempre tiene una nostalgia con el tema original, pero la verdad es que hubo canciones que en aquel tiempo no me gustó cómo estaban porque fueron grabadas con mucho descuido, con situaciones de desafinación, porque no tuve ni siquiera la oportunidad de volver a grabar.

"Esto no le quita valor a la versión original, pero es bien bonito poderles dar una versión actual, que al oído de un público joven, nuevo, le guste", valoró.

Al trabajar por su cuenta, ahora puede hacer colaboraciones con quien guste, por lo que adelantó que su álbum incluirá sorpresas. Algunos temas son de su autoría, otros lo son de alguien más, pero optó por esperar para dar detalles.

La cantante usa términos como "renacer" para hablar de la manera en que se levantó después de sus vivencias con Sergio Andrade, con quien estuvo involucrada en cargos por explotación sexual de menores e incluso acabó pisando la cárcel.

Parte del proceso fue su reciente bioserie, cuya prioridad fue proteger a las víctimas al incluso no mencionar las identidades de las que no quisieron.

"De lo más importante y lo más bonito que sucedió con la bioserie fue cómo la gente, en las redes, empezó a hablar del narcisismo, de lo que es el abuso. Se desencadenó algo tan fuerte que incluso los diputados decidieron hacer una modificación a leyes, que no se habían modificado en 14 años.

"Hace poco, esta moción fue aprobada, ya no por los diputados sino por la Cámara de Senadores. Creo que eso es lo más importante, lo más relevante, que la serie logró cambiar cosas, y espero ver esos resultados", expresó.

Trevi dijo que le preocupaba que en México la sintieran lejana porque debe limitar sus interacciones con la prensa debido a que no puede hablar de su batalla legal contra TV Azteca. Por ello, incluso se arrodilló para dejar en claro su gratitud con Dios y sus paisanos, que han apoyado toda su carrera.

"Estoy agradecida porque México es mi Patria, mi pueblo, mi raza. Son mis raíces, sin ustedes no hubiera llegado a ningún lado.

(Para los que me aman o me odian) El mensaje mío es que los amo, los amo de corazón y no ayudan algunos; (a ellos) no es fácil quererlos, pero los amo. Voy a actuar con el mayor amor posible en todo", finalizó.