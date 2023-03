Regreso triunfal

SENSACIONAL

Después llegaron melodías como "El reencuentro de los daños", "Psicofonía", "Tu Ángel de la guarda" y "Más buena". La cantante, emocionada, agradeció a los asistentes su presencia, pese a quienes quisieron echar abajo el evento. El show tuvo una escenografía sencilla, pero Gloria se entregó en cuerpo y alma a sus fans y la cantante se sintió como en casa mostrando gran sinergia con los asistentes.

La regia se hizo acompañar de su grupo de bailarines, músicos y coristas, quienes enmarcaron canciones como "Él se equivocó", "El Favor de la Soledad", "Lo que una chica por amor es capaz" y "Vestida de azúcar". Gloria tuvo varios cambios de vestuario y en todo momento interactuó con su público, manifestando su felicidad porque reynosa esté reactivando los espectáculos.

La cantante se hizo acompañar por músicos y bailarines.

APOYO A MADRES SOLTERAS

Y antes de cantar "Me siento tan sola" manifestó su apoyo a las mujeres que han sacado adelante a sus hijos solas y a ellas dedicó el tema.

También se escucharon temas como "Siempre a mi", "Pelo suelto", "Con los ojos cerrados", "Dr Psquiatra", "Me lloras", "Grande", "Todos me miran" y "Me solté el cabello" tema que provocó la locura total del lugar y, previo a eso, recibió con honor corona y banda de la Comunidad Gay de Reynosa que la hizo su reina 2023.

Y para cerrar con broche de oro y tras 120 minutos de un viaje en el tiempo llegaron las melodías con la que concluyó el show "No querías lastimarme" y "Cinco minutos" ante una ovación de pie de un público que no la quería dejar ir.

ES LA REINA 2023

Gloria Trevi recibió en pleno escenario la banda y la corona como La Reina de la Comunidad Gay de Reynosa 2023, un honor que agradeció emocionada, afirmando que el público LGTBIQ+ fue quien más la apoyó en su regreso a los escenarios tras estar en prisión.