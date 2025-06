Se confiesa con sus fans

La vida de una persona, sea famosa o no, está llena de claroscuros, donde no todo fue de ensueño y la vida se tornó difícil, y la historia de Gloria Gaynor no es la excepción. Esta diva tuvo momentos de total brillantez, como cuando triunfó en 1980 en Villa del Mar o cuando fue nombrada "Reina de las pistas de baile" por los Dj de Estados Unidos; pero también enfrentó la oscuridad con la muerte de su madre y con su lucha contra las adicciones.

Todas estas vivencias ella quiso compartirlas con sus fans, los cuales la han acompañado a lo largo de cinco décadas de carrera; y con las nuevas generaciones, a través de una película biográfica, "Gloria Gaynor: I Will Survive", que se estrenará el 28 de junio por Lifetime.

AGRADECIDA CON DIOS

"Quiero que las personas sepan que sin Dios ´I Will Survive´ es sólo una frase de moda, el poder y la fuerza hay que obtenerla de algún lugar, y yo la obtengo de ahí, creo que es el mejor lugar para obtener esperanza, fe y coraje, también para obtener la potencia para atravesar los momentos difíciles de la vida.

También quiero que vean que el interpretar y tocar en vivo es un trabajo hermoso, nos da mucha vida, pero sigue siendo un trabajo, así que si uno no quiere trabajar no debe entrar al entretenimiento, porque no es fácil para nada, pero si uno está dispuesto a hacerlo es una carrera maravillosa", explicó.

La leyenda de la música explicó que a través de esta película la gente conocerá un poco más de su vida privada, de las luchas que tuvo que enfrentar no sólo en su vida profesional también en lo personal, con un matrimonio que se volvió tóxico y complicado, momentos que espera sean aleccionadores para el público y que si alguien está pasando por una situación parecida, sepa a través de su experiencia de vida que puede salir adelante, por eso cuido que se incluyera algo muy importante para ella.

SUS ADICCIONES

"Yo quería que la fe estuviera presente y creo que hicieron un gran trabajo con eso, el momento que yo realmente quería que estuviera en la película, fue cuando yo comenzaba a ser adicta a la cocaína y cómo la religión me ayudó en eso, lo retrataron muy bien".

Gloria recordó que fueron los productores, Robin Roberts y Linda Berman, quienes le presentaron vía zoom a la actriz ganadora de un premio Tony, Joaquina Kalukango, y de inmediato supo que ella era la indicada para darle vida en este filme.

"Ella es adorable, es una espectacular actriz y también canta muy bien, entonces era perfecta para el rol, así que me hizo muy feliz que ella pudiera hacerlo".

A pesar de que Gloria Gaynor cuenta con otros éxitos dentro de su repertorio, como "I Am What I Am" y "Never Can Say Goodbye", para ella la canción que es su favorita es precisamente su mayor éxito, "I Will Survive", y explica por qué."Es una oportunidad de compartir con las personas la esperanza, el aliento y la fe, para poder reconocer que uno puede lograr atravesar lo que sea que uno esté sufriendo en la vida, la canción celebra la tenacidad del espíritu humano, de este modo las personas que la escuchan se sienten empoderadas y este es el propósito por el cual grabé la canción", explicó Gloria Gaynor.

POR LANZAR NUEVO ÁLBUM

Actualmente Gaynor está por estrenar su nuevo álbum "Happy Tears", del cual se desprende el sencillo "Fida Known", la continuidad de "I Will Survive", cuya letra reflexiona sobre ese punto en la vida donde las personas se cuestionan esa capacidad que tienen de sobrevivir, de enfrentar los problemas que da la vida, pero al mirar atrás se da cuenta que tiene la capacidad de prosperar a pesar de lo que presenta la vida.

Es por esto que, en el momento de elegir un título para la película, "I Will Survive" resonó fuertemente en su cabeza y supo que no había mejor título.