Encabezarán Global Citizen

The Weeknd y Shakira, dos de los artistas más grandes del mundo actualmente de gira, encabezarán el Global Citizen Festival de este otoño en el Central Park de Nueva York, apoyando campañas para mejorar el acceso a la energía en África y defender la Amazonía contra la deforestación.

Global Citizen anunció que las estrellas del pop detrás de éxitos como "Blinding Lights" y "Hips Don´t Lie" estarán acompañadas por Tyla, Ayra Starr y Mariah the Scientist en el concierto del 27 de septiembre. Presentado por el actor Hugh Jackman, el evento anual destaca las prioridades humanitarias seleccionadas por la organización sin fines de lucro contra la pobreza e insta a los asistentes a abordar colectivamente esos problemas a través de apoyo directo.

GRANDES OBJETIVOS

Hugh Evans, CEO de Global Citizen, afirmó: "El hecho de que estos artistas tengan una proximidad inmediata con comunidades que han salido recientemente de la pobreza extrema, o están saliendo de ella, les da una perspectiva increíble. Y traen esa perspectiva al Central Park en este momento en el que creo que el mundo necesita un momento de unidad más que nunca".

Los objetivos del festival incluyen asegurar compromisos para llevar energía limpia y confiable a 1 millón de personas en África; movilizar 200 millones de dólares para emprendedores indígenas y locales para proteger un área de la selva amazónica del tamaño de Italia; y recaudar al menos 30 millones de dólares para ayudar a programas educativos comunitarios a mejorar la alfabetización infantil.

Las entradas para el festival son gratuitas, pero los fans deben ganarlas emprendiendo acciones a través de la aplicación de Global Citizen.

Las oportunidades incluyen subir videos pidiendo a los líderes alemanes y franceses que respalden el plan de protección del Amazonas y ofrecerse como voluntarios para orientar a jóvenes de todo el mundo en el desarrollo profesional.

Las llamadas a la acción de este año reflejan la naturaleza cambiante de las campañas de defensa en línea.

Los organizadores encuentran que las publicaciones en redes sociales y la convocatoria por correo electrónico no tienen el mismo peso que tenían cuando Global Citizen comenzó a movilizar a los asistentes a conciertos. Evans comentó que el contenido generado por los usuarios, como un clip autograbado, crea un "compromiso de calidad" y hace que sea casi imposible manipular el sistema.

LOS MEJORES

Con The Weeknd y Shakira, Global Citizen se asocia con artistas que han respaldado anteriormente sus causas en un momento en que están llenando estadios. The Weeknd, quien este mes concluyó una serie de cuatro noches de presentaciones con entradas agotadas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, dona 1 dólar de cada venta de entradas al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA. Shakira, quien recientemente completó siete shows consecutivos con entradas agotadas en Ciudad de México, se unió a Coldplay en el escenario durante una edición de 2017 del festival en Alemania.

Shakira expresó en un comunicado: "La música siempre ha sido mi forma de conectar con la gente y dejar una huella en el mundo. No puedo esperar para actuar, unir e inspirar a la acción".