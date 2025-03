Shakira anuncia nuevas fechas de conciertos en México

Shakira está estrenando récord con 10 shows en el Estadio GNP, de la Ciudad de México, luego de que anunció su tercera fecha para agosto como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

A través de un comunicado oficial, la productora OCESA destacó el éxito de la gira, que ha sobrepasado las expectativas de su público mexicano.

"¡El éxito sigue! ¡Se confirman más fechas del #LMYNLWorldTour en México! Vamos todos a cantar y bailar con @shakira en esta histórica gira", escribió en redes.

La artista sumó su nueva fecha en el recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco para el 27 de agosto, tras confirmar previamente presentaciones para el 29 y 30 de agosto.

Además, la intérprete de "Can't Remember to Forget You" agregó más shows en diferentes ciudades mexicanas: el 3 de septiembre se presentará en el Estadio Corregidora de Querétaro, el 11 de septiembre en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y 23 de agosto en el Parque Fundidora de Monterrey.

El anuncio de nuevas fechas llega tras la confirmación de sus primeros conciertos, programados para el 2 de septiembre en Querétaro, el 6 de septiembre en Guadalajara en el Estadio Akron y el 12 de septiembre en Puebla.

Los fanáticos que deseen asistir a estos nuevos conciertos podrán adquirir sus boletos en la preventa Banamex a partir del lunes 31 de marzo, y la venta general comenzará el 1 de abril.

Con estas nuevas fechas, Shakira sigue demostrando por qué Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es uno de los tours más exitosos y esperados del 2025, consolidando su enorme conexión con el público mexicano.