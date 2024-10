Oasis: Suman Australia a su tour 2025

Oasis, que se prepara para volver a los escenarios tras más de una década de pausa, ha anunciado dos nuevas fechas en Australia, como parte de su gira de reunión en 2025. La banda se presentará el 31 de octubre en el Marvel Stadium, de Melbourne y el 7 de noviembre en el Accor Stadium, de Sídney. Estas serán sus primeras presentaciones en el país en 19 años.

"Gente de la tierra de abajo: ´será mejor que corras, será mejor que te cubras...´ Ya venimos. ¡De nada!", escribieron los hermanos Gallagher en referencia a una línea icónica de la canción "Down Under", de Men at Work. La preventa de entradas comenzará el lunes 14 de octubre, y la venta general estará disponible el martes 15 de octubre a las 10:00 a.m., para Melbourne, y a las 12:00 p.m., para Sídney.

Los fans australianos podrán registrarse para la votación privada de preventa en el sitio web oficial de la banda. El regreso de Oasis a los escenarios ha generado una enorme expectativa, ya que será la primera vez que Liam y Noel Gallagher actúan juntos desde 2009, cuando la banda se disolvió. La gira de 2025 incluirá, también, fechas en el Reino Unido, Irlanda, Canadá, Estados Unidos y México.