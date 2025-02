Miguel Bosé listo para su nueva versión

Reconstruido, renacido, revitalizado, reimaginado Miguel Bosé se declaró listo para dar a conocer la nueva versión de sí mismo, tanto dentro como fuera del escenario.

La estrella española, quien marcó tendencia, moda y estilo en su generación, perdió su voz de forma parcial entre 2019 y 2023; atravesó un divorcio luego de 26 años de relación con Nacho Palau, y padeció el fallecimiento de su madre, Lucía, en marzo de 2020.

"Cuando pasó todo lo que pasó y empezaron a acumularse los problemas de todas las índoles, yo culpé a Bosé, y dije: 'él tiene la culpa, ¡tu tienes la culpa, cabrón!". Por suponer ese peso, tú me has destrozado mi vida, no ha sido Miguel'. Es lo que sucedió y lo reconstruí como un lego. Esperé a que se ventilara, a que se fuera el polvo y se desdibujara, sobre todo en ese servicio de humildad que era muy importante, donde el ego con esa figura desapareció", reflexionó este martes el español, de 68 años, en conferencia de prensa.

"Un buen día, decidí que ya le había castigado lo suficiente, que le había pasado lo suficiente. Que era sólo un amasijo de piezas que se encajan, que no es un bloque como él pensaba, que se puede romper o lo puedo desmontar. Era juntarlo... Y hoy Bosé ha renacido y lo veréis en el espectáculo, un concierto luminoso, con audacia, creatividad, con esos paisajes personales, pero que no tiene nada que ver con ese pasado que estaba muy sobrecargado".

Sinónimo de vanguardia en la cultura pop de habla hispana, el intérprete de "Amante Bandido" y "Duende" se dijo feliz de iniciar el "Importante Tour 2025-2026" el próximo 27 de febrero en Querétaro, que también lo llevará por gran parte de la República Mexicana, España y Estados Unidos.

"Todo lo que he hecho ha sido importante, todo ha tenido su importancia. Tras ocho años de ausencia, de haber pasado por verdaderas apisonadoras emocionales, profesionales, anímicas, espirituales, familiares; haber pasado 8-9 años de penurias y dificultades, es el momento y de haberlas combatido y superado todas", puntualizó el cantautor, que radica en Ciudad de México.

"Cuando decidí que estaba listo para empezar una gira, se convirtió en la cosa más importante de la vida. Si mi carrera es importante, junto con mi familia, mis amigos, mis hobbies, mis conocimientos, mis viajes... Era lo más importante por hacer".

En los últimos años, el cantante editó su biografía "El Hijo del Capitán Trueno" (2021) y dio a conocer su propia bioserie, Bosé: Yo Seré, en las que expuso su vida de estrella, artista y galán del espectáculo.

El ex coach de La Voz México actuará el próximo 14 y 15 de marzo, y 23 y 24 de abril, en el Auditorio Nacional, mientras que el 20 y 27 de abril visitará Monterrey y Guadalajara, respectivamente.

En conferencia, Bosé fue muy tajante al hablar de cómo se encuentra su voz rumbo a los shows en vivo que él mismo produce y dirige. En la charla le notaba clara, aunque baja.

"Pregúntale a un futbolista, cuando se le rompen o parten los ligamentos, cómo se siente... Pregúntele a un leñador que acaba de perder con una sierra una mano: '¿cómo se siente?'", recalcó el español.

"¡Crees que todo se acabó! Pero no, hay soluciones, hay que dar con las personas adecuadas. Con el tiempo, las cosas que se deshacen no se arreglan en cinco minutos ni en seis meses. Cualquier daño físico tiene una parte de espiritual, tiene otra parte emocional, son muchas partes que hay que entenderlas todas. Darle tiempo al tiempo".





No más duetos

Miguel Bosé impuso moda hace unos años al grabar varios duetos con amigos y colegas de alto impacto como Shakira, Juanes y Ricky Martin en los discos Papito y PapiTwo, además de que hizo muchos recitales con invitados. Eso, por lo pronto, ya no sucederá.

"No quiero ver a nadie en ese escenario o lo mato. Esta gira es mía, es sólo mía, estoy harto de duetos, de duetar, de ser duetista, duetable... '¡Aleluya!' con Papito, que fue el primer álbum de duetos, que batió récords y que dio a entender que se podía hacer una carrera solo de duetos", reconoció.

"Pero lo que cantaba era yo, eran mis canciones. Para celebrar mis 30 años invité a una serie de amigos, pero eran invitados, pero fueron a comer, se fueron y ya. ¿Quieren volver a comer? No, ya comieron mucho y no les daré de comer nada. ¡No, ni un dueto más!".