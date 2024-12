Kings of Convenience estará en Guadalajara

Por: Agencia Reforma

Diciembre 19, 2024 -

El dúo noruego Kings of Convenience anunció una nueva fecha para su gira por el país. Guadalajara se suma a las paradas previamente confirmadas en Monterrey y Ciudad de México. Los músicos conocidos por su estilo de folk minimalista ofrecerán un concierto en el teatro Diana, el 20 de febrero de 2025.

Eirik Glambek Bøe y Erlend Øye, originarios de Bergen, Noruega, han definido su sonido con armonías vocales y guitarras acústicas con arreglos sencillos, presentes desde su álbum debut Quiet Is the New Loud (2001) hasta su producción más reciente, Peace or Love (2021).

En Monterrey, el show se realizará el 22 de febrero de 2025 en el Showcenter Complex, mientras que en la capital del País se presentarán el 24 de febrero en el Teatro Metropólitan.

La venta de boletos para el show en Jalisco iniciará el próximo 20 de diciembre a través de la plataforma Ticketmaster y en las taquillas del recinto. Esta visita será la tercera vez que el dúo se presenta en la Perla Tapatía.

La última vez que Kings of Convenience se presentó en Guadalajara fue en 2022, con un concierto al aire libre en la Reserva Educare, ubicada en Zapopan. Esa noche, con un ambiente de picnic y la energía tranquila que caracteriza a la banda, los asistentes disfrutaron de clásicos como "Misread" y "I´d Rather Dance With You". Previo a esa visita, la agrupación había tardado 11 años en regresar a la ciudad tras su presentación anterior en 2012.

Formado en la década de 1990, Kings of Convenience se caracteriza por sus letras introspectivas y su enfoque musical discreto. A lo largo de su trayectoria, el dúo ha lanzado producciones con intervalos de varios años. Hasta la fecha, han publicado cuatro álbumes de estudio, entre ellos Riot on an Empty Street (2004) y Declaration of Dependence (2009).