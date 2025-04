De vuelta al cine: ´La Última Gran Actuación'

"La juventud se pierde en los jóvenes", decía George Bernard Shaw. No le falta razón: los jóvenes no consideran lo privilegiado de su condición, hasta que ya no lo son. Con la madurez llega la reflexión y la nostalgia.

Y ése, es un ejercicio que hace La Última Gran Actuación.

Las Vegas, época actual. Shelley (Pamela Anderson) se acomoda rápidamente el tocado de plumas mientras sube presurosa por la escalera, presionada por el productor (Dave Bautista), quien grita y apura. El show fluye con algunos tropiezos, pero ella siempre lo da todo. Lástima que el público sea tan escaso.

Este filme dirigido por Gia Coppola, es un vistazo nostálgico que camina en dos sentidos: por una parte, el relato de los años dorados de los espectáculos de cabaret en Las Vegas. La directora y guionista captura muy bien la melancolía y el anhelo por una industria que se transformó, que cambió plumas y lentejuelas, por tecnología y luces.

Coppola captura el paraíso perdido, llevándonos al lado más triste y deslucido de la Ciudad del Pecado: la situación precaria de espectáculos de una época que no volverá. De los personajes que de ello hacen su vida, transformada en desencanto y desidia.

El elenco es muy bueno. Aparece Jamie Lee Curtis, traqueteada pero entera, como la ex bailarina y ahora mesera, quien busca favores y asilo. Las jóvenes Mary Jane Song y Kiernan Shipka interpretando a las bailarinas que deben migrar de casa. Billie Lourd como la hija semi abandonada.

Pero quien nos conquista es Pamela, cuya Shelley exuda enorme frescura y vulnerabilidad. Desprovista de artificios, la vemos empequeñecida y frágil, desconcertada ante la inevitabilidad. Su candidez nos desarma.

Esta cinta termina en una nota melancólica que no deja de afectarnos. Todos recordamos a la Pamela exuberante de juventud, dueña de los titulares. Ahora se atreve con un papel que la expone de otra forma. Imposible no alabarle.

LA ÚLTIMA GRAN ACTUACIÓN

Tres estrellas

Dirige: Gia Coppola

Actúan: Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis, Dave Bautista

Duración: 88 min.