Desmienten Piqué y Clara Chía crisis con aparición pública

Luego de intensos rumores sobre una supuesta separación, Gerard Piqué y Clara Chía reaparecieron juntos este viernes, enviando un mensaje claro sin necesidad de palabras: su relación continúa.

El jueves, el nombre de la pareja acaparó titulares tras la declaración de la periodista Adriana Dorronsoro en el programa Vamos a Ver, donde afirmó que la relación de tres años entre el ex futbolista y la joven catalana había llegado a su fin.

"Me confirman que han roto. Estoy indagando en los motivos, me hablan de terceras personas, pero todavía no está muy claro. Ha habido crisis. Sabéis que llevan muchos rumores de crisis entre ellos", comentó Dorronsoro, alimentando especulaciones que rápidamente se propagaron en medios y redes.

Aunque ni Piqué ni Chía emitieron comentarios sobre el tema, su reaparición pública desmintió de manera efectiva las versiones de separación.

El ex defensa del FC Barcelona fue visto llegar solo a su domicilio en su vehículo, volvió a salir y regresó acompañado por Clara Chía, quien ocupaba el asiento del copiloto en su vehículo. A pesar de evitar mostrar su rostro, Clara, con gafas de sol, su presencia al lado de Piqué fue suficiente para hacer frente a los rumores.

Este gesto público echó por tierra las especulaciones, que se habían intensificado por los frecuentes viajes de Piqué a Miami, donde reside Shakira con los hijos de ambos, Milán y Sasha.

En los días previos, algunos medios aseguraron que Clara habría dado varios ultimátum a Piqué, y que la aparición de él en una heladería de Miami con una mujer pelirroja había sido el detonante de la crisis, desatando incluso rumores de una posible infidelidad.

Sin embargo, el paparazzi Jordi Martin, conocido por documentar el inicio del noviazgo entre Piqué y Chía, desmintió que la mujer pelirroja vista con el ex defensa del FC Barcelona sea una nueva conquista y aclaró que se trataba de la novia de un amigo de Piqué, con quien él llegó al lugar.