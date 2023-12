Concierto virtual de Eminem en Fortnite genera memes

CIUDAD DE MÉXICO

El rapero ofreció un concierto dentro de la saga creada por Epic Games.

Hasta hace unas semanas la participación del cantante era tan solo una especulación. Sin embargo, durante la tarde del sábado 2 de diciembre, el intérprete de "Without me" se transformó en un personaje virtual para uno de los eventos más esperados del año.

"The Big Bang Fortnite", cierre de la temporada del juego, se transmitió sólo para los jugadores de la plataforma. No obstante, algunos streamers reaccionaron a la emisión, que no dejó con buen sabor de boca a los fanáticos.

La principal queja de los jugadores, y del público en general, fue que Eminem interpretó solo dos canciones "Love Yourself" y "Godzilla", cuando al evento se le dio mucha publicidad dejándolos con expectativas altas.

Y es que, más allá del concierto, los jugadores incluso podían tener la "skin" del rapero para añadirle un toque musical diferente a las partidas. Sobra decir que esto será posible sólo hasta el próximo 6 de diciembre.

La buena noticia es que con el crossover de Eminem y Fortnite también se adelantaron algunas de las sorpresas que los usuarios verán en la siguiente temporada y que expanden el universo del juego.

Por ejemplo, las novedades incluyen colaboraciones con LEGO, Rocket League y Rock Band.

Este es el cuarto concierto que Fortnite realiza de manera virtual, pues anteriormente ya habían tenido una aparición especial Marshmello, Travis Scott y Ariana Grande.

Lo cierto es que la "escasa" participación de Eminem desató memes en redes sociales por parte de los fans de juego y del rap, donde hasta el streamer Rubius salió salpicado por su reacción en vivo.