Revelan que Gena Rowlands tiene Alzheimer

Ciudad de México.- La actriz Gena Rowlands, quien interpretó a Allie en la cinta Diario de Una Pasión (The Notebook), tiene la enfermedad de Alzheimer desde hace cinco años, informó su hijo Nick Cassavetes.

El actor y director compartió en una entrevista a Entertainment Weekly su reacción al respecto, pues él considera que se trata de una locura luego de que Rowlands interpretara a Allie con demencia en la cinta estelarizada por Rachel McAdams.

“Conseguí que mi madre interpretara a Allie, en su versión mayor, y pasamos mucho tiempo hablando sobre el Alzheimer y queriendo ser auténticos con él, y ahora, durante los últimos cinco años, ella ha tenido Alzheimer. Ella está en plena demencia. Y es una locura: lo vivimos, ella actuó y ahora depende de nosotros”, dijo Cassavetes.

Rowlands afirmó en 2004 que filmar las escenas de Allie en su etapa de adulta mayor fue complicado debido a que recordaba momentos con su madre, quien también batalló con demencia.

“The Notebook, basada en la novela de Nicholas Sparks, fue particularmente difícil porque interpretó a un personaje que tiene Alzheimer. Pasé por eso con mi madre, y si Nick no hubiera dirigido la película, no creo que lo hubiera hecho; es demasiado difícil. Fue una película dura pero maravillosa” detalló, según Deadline.

En 2014 fue la última vez que trabajó en una película, formando parte del elenco de Six Dance Lessons in Six Weeks junto a Cheyenne Jackson.

La actriz fue nominada al Óscar en dos ocasiones por sus participaciones en Una Mujer bajo la Influencia (Woman Under the Influence) de 1974 y Gloria de 1980. Fue hasta el 2015 que alzó la estatuilla al recibir un premio honorario de la Academia.