Muere estrella de ´Star Trek´

Ciudad de México

Gary Graham, el actor reconocido por su interpretación del embajador vulcano en la Tierra en "Star Trek: Enterprise", falleció este lunes a los 73 años. La noticia fue confirmada por su exesposa Susan Lavelle, quien compartió un emotivo mensaje en las redes sociales.

"Es con profunda tristeza decir que Gary Graham, mi exmarido, increíble actor y padre de nuestra hermosa única hija juntos, Haylee Graham, ha fallecido hoy (lunes). Estamos completamente devastados, especialmente nuestra hija", expresó Lavelle.

La mujer detalló que en el momento de la muerte del famoso, su actual esposa Becky estaba presente y recordó las cualidades del también actor de la serie "Alien Nation": "Gary era divertido, con un sentido del humor sarcástico pero amable, luchaba por lo que creía, era un cristiano devoto. Esto fue repentino, así que por favor recen por nuestra hija mientras navega a través de esta cosa llamada dolor. Vuela alto en los cielos, Gar".

Además, acompañó el mensaje con fotografías de Graham, en su juventud y otra aparentemente en un set de grabación.

Aunque participó en proyectos como "All the Right Moves" con Tom Cruise, "The Arrogant" y ´Robot Jox´, alcanzó la popularidad con "Star Trek", apareciendo en un total de 12 episodios entre 2001 y 2005. También participó en otros programas como "Nash Bridges", "Walker Texas Ranger", "Universal Dead" y "M.A.N.T.I.S.", entre otros.

Hasta el momento, las causas del fallecimiento de Graham son desconocidas, ya que su expareja tampoco proporcionó detalles.