Galilea Montijo y la situación cuando ofrecieron dinero por ella

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo sorprendió al público de su programa al revelar una incómoda situación que vivió hace un tiempo. Es que un hombre llegó a ofrecer una suma de dinero a cambio de estar con ella. Lo más espantoso de todo fue que la propuesta no se la hizo a ella. Es que el hombre en cuestión le hizo la oferta a su marido, Fernando Reina.

Todo comenzó cuando Galilea Montijo mostró la producción fotográfica que hizo para una revista de Arabia Saudita. Tan guapa se veía que sus compañeros de piso no dudaron en elogiarla. En la emisión del programa no faltaron las bromas ni los halagos mientras pasaba las instantáneas. Pero no fue hasta un comentario que le hizo Paul Stanley que ella confesó lo que le sucedió.

Es que el compañero de Galilea Montijo le hizo notar que se veía tan bien en las fotos de la revista que hasta podría llegar a conquistar a un árabe con esa tapa. Le dio a entender que con esas poses cualquier jeque podría fijarse en ella y hasta ofrecerle algo a cambio. Fue ahí cuando la conductora se puso seria.

Es que hace un tiempo cuando Galilea Montijo viajó de vacaciones a Arabia Saudita le hicieron un ofrecimiento del estilo. Fue un hombre quien llegó a proponerle 150 camellos a su marido a cambio de que se la vendiera. Todo ocurrió cuando visitaron Marruecos hace ya un tiempo.

"Fíjate que sí le dijeron al hombre un día en Marruecos: 'Te doy 150 camellos por tu mujer'", recordó Galilea Montijo. Fernando Reina se quedó perplejo ante la pregunta. Sin embargo, decidió responderle con humor al hombre. En ese sentido, la presentadora aseguró que su esposo le respondió: "'¿150? ¿Tan poquitos?'". En eso momento, todos explotaron de risa en el programa.