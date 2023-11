A Galilea le gustan sólo de 20

Fue en la reciente transmisión del programa "Netas Divinas" en donde Galilea Montijo abrió su corazón para hablar de su nueva relación sentimental, sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando reveló su gusto por los hombres menores.

SEÑALAMIENTOS

En una de las emisiones del programa, Alexis Ayala confesó que recibió varios señalamientos por su relación sentimental con Cinthia Aparicio, quien es 28 años menor que él. Fue en ese momento donde Galilea Montijo salió en su defensa de peculiar manera.

Frente a las cámaras de televisión, la conductora del programa "Hoy" dijo que también le gustan los jóvenes de veinte años. Sus compañeras quedaron en completo asombro después de escuchar sus divertidas declaraciones.

"Me gustan los de veinte años", dijo la tapatía. En este sentido, la también conductora de la primera temporada de

"La casa de los famosos México" comentó que su relación con el modelo Isaac Moreno también la ha colocado en el ojo del huracán, pero ha sabido no hacer caso a los comentarios negativos que recibe.

"A mí me empezaron a gustar los de 20... qué bonito, podrían ser mis hijos, pero qué crees, no lo son... ¿verdad? No importa la edad...", compartió Galilea.