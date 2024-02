Expone vestuarios originales de ´The New Look´

La Galerie Dior inauguró una sala de exposición única con motivo al lanzamiento de ´The New Look´, serie original de Apple TV+ que funciona desde el 14 de febrero.

EXPERIENCIA

Los visitantes podrán disfrutar de la exclusiva experiencia dedicada a los trajes concebidos, según los archivos de Dior, de una escenografía diseñada especialmente fabricada para descubrir la legendaria conferencia de la Soborna de 1955, acontecimiento clave de la serie.