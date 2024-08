Gala Montes se ha convertido en una de las favoritas dentro de "La casa de los famosos México", donde ha tenido fuertes enfrentamientos con Adrián Marcelo, quien ha puesto en duda su depresión; además, el integrante de Cuarto Tierra está recibiendo muchas críticas porque también ha tenido fuertes discusiones con Arath de la Torre.

Gala, Arath, Mario, y ha liderado al Cuarto Mar junto a Arath de la Torre, Briggitte Bozzo y Karime Pindter, integrantes del Cuarto Mar, se ha convertido hasta el momento en los favoritos del reality, donde las confesiones personales no han faltado.

Gala Montes, actriz que comenzó su carrera siendo una niña y que es un rostro conocido de las telenovelas mexicanas, encantó también con su personaje de Luz Ma, hija de Aurelio Casillas en la exitosa serie "El señor de los cielos".





Gala Montes siempre supo que le gustaban las mujeres

En una charla con Gomita mientras le pintaba el cabello, Gala se sinceró y habló de sus preferencias sexuales, así como del escándalo que causó en su madre el enterarse, además de la polémica con la actriz Bárbara Islas, con quien asegura tuvo un romance.

Gala confesó que desde pequeña sabía que le gustaban las mujeres, aunque no se considera lesbiana, sino bisexual.

"La neta yo siempre lo supe, desde chiquita, que me gustaban los mujeres; mi mamá se enteró por un live que hice, nunca se lo dije, y mi hermana también es"

Contó que antes de entrar al reality ella y su hermana hicieron un viaje en el que le confesó su preferencia sexual por las mujeres, en ese momento Gala ya había experimentado con Bárbara Islas.

"Yo ya estaba teniendo cosas con esta chava (Bárbara Islas), dije, me voy a dar la oportunidad, voy a probar y no me quiero quedar con las ganas, quiero confirmarlo, y si sí es, pues que sea", le dijo a "Gomita".

Recordó que su hermana y ella se reían al pensar en que su mamá se iba a infartar, pues para ella "era lo peor"; reconoce que fue un momento hermoso el que vivió con su hermana, quien pensaba que Gala la rechazaría, sin embargo se apoyaron mutuamente admitiendo que "el amor es el amor".