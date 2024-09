Angélica Vale aclara qué pasa entre su madre y Gala Montes

El título de "La novia de México" puso frente a frente a la cantante Angélica María y a la actriz Gala Montes, pues a la primera la llaman así desde hace ya varios años, mientras que a Gala la bautizaron así en "La casa de los famosos", reality del que podría coronarse como ganadora el domingo 29 de septiembre.

Angélica Vale defendió hace unos días el título de "La novia de México", alegando que ese ya le pertenecía a su madre, y recomendó a los fans de Gala, que mejor la llamaran de otra forma, algo que no fue bien recibido por los fans de la actriz.

Una fotografía en la que supuestamente Angélica María registró "La novia de México" en el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), generó muchos comentarios en redes en los que se ataca a Angélica María.

Por ello, su hija Angélica Vale se pronunció en redes, negando que lo que circula sea verdadero, por lo que les pidió a los cibernautas tranquilizarse y no darle juego al odio.

"A ver... Ya basta de tanta tontería. Nunca he hablado mal de nadie, jamás lo haría, mucho menos demandar a alguien por un título. Lo que importa es el amor del público y sé que hay lugar y amor para cada uno que estamos en esta carrera. Aquí no hay mala onda contra nadie. En esta vida hay cosas mucho más importantes que el hate y la cantidad de insultos que hemos recibido, por algo que no hemos hecho, por eso no había publicado nada, pero no se vale que por un chisme siga esta mala onda", expresó en su cuenta de X.

Vale enfatizó que existe el suficiente amor en el público para su madre y para Gala Montes, que al igual que ella, empezó su carrera siendo una niña.

"Los títulos los pone el público, en eso si estamos de acuerdo, el público siempre ha mandado. Sé que hay mucho amor para mi mamá, para mí y también para Gala, que nos une el hecho de haber empezado desde muy chicas nuestras carreras".

La actriz y cantante reconoció que de broma dijo que "La novia de México" era sólo su mamá, pero asegura que no lo hizo para tirarle mala onda a nadie, todo fue una mala interpretación.

"Si, dije en una entrevista, que La Novia de México era mi mamá, y que de broma se defendería, nunca tirándole mala onda a nadie. Pero, en fin, las épocas han cambiado y ahora les gusta mucho malinterpretar todo".

Finalmente, Angélica Vale fue enfática al asegurar que ni ella ni su madre Angélica María han sido de escándalos, por lo que no van a comenzar ahora, así que hizo un llamado al amor y a parar el hate en redes, por algo que no es verdad.

"Pero ya bájenle 2 rayitas... Yo solo me dedico a entretener, a que la gente se divierta con mi trabajo. Mi madre ni yo hemos sigo jamás de escándalos y no comenzaremos a ahora. Ya no hablaré más de este tema. Gracias y como siempre digo... ¡Menos odio... Más amor!".