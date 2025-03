Gala Montes envía indirecta a Karime Pindter por asistir a marcha 8M

La actriz Gala Montes reaccionó negativamente al hecho de que la influencer Karime Pindter, con quien compartía una estrecha amistad, asistiera la marcha del 8 de marzo, sugiriendo que su presencia estuvo motivada por otros intereses que no tienen que ver con la sororidad y el acompañamiento a las mujeres vulneradas por la violencia y discriminación, al rememorar la ocasión que Adrián Marcelo la enfrentó en "La casa de los famosos" y, la influencer no intercedió por ella.

Con entusiasmo, Pindter compartió que ayer 8 de marzo acudió a su primera marcha a propósito del Día Internacional de la Mujer; acompañada de una serie de fotos de su participación. La influencer hizo una reflexión acerca de la importancia de ponerse en lugar de otras mujeres que han sido víctimas de violencia y los efectos que, todavía hoy, genera la brecha de género, la misoginia, el machismo y la cultura heteropatriarcal.

Así describió su experiencia:

"Perrísimas les quiero contar que hoy fue mi primera marcha del Día de la Mujer; jamás imaginé que se podía sentir tanto amor y energía en un día que para muchas es muy difícil. Mi enseñanza más grande, el día de hoy, es no dejar que nuestro privilegio nos ciegue, mi corazón está con todas y sus respectivas luchas, las admiro a todas y a cada una, juntas somos más fuertes".

Y aunque Karime obtuvo reacciones muy positivas por parte de sus seguidores, Gala se mostró inconforme, al considerar que, cuando ella necesitó de su apoyo, cuando Adrián Marcelo la atacó, cuando ambas estaban dentro de "LCDLF", la influencer se mostró imparcial.

En su cuenta de X, Montes reprochó, sin mencionar el nombre de Karime, que con ella no haya llevado a la práctica las palabras que ahora compartía en redes sociales, ante sus miles de seguidores, por lo que sugirió que la influencer sólo buscaba generar simpatía y aceptación.

"Y qué padre la gente que va a la marcha a apoyar´ y a ponerse blusa morada y su pañuelo, pero el chiste no es sólo ir a sacarse la foto, porque el día que violentaron a una mujer en sus narices, no hicieron nada", pero ya saben que son queda bien ya mí me vale, yo no soy queda bien", escribió, junto a una foto del desencuentro con el conductor regiomontano.

Una de las cuentas de fans que Gala tiene en su apoyo, registrada con el nombre de usuario "Team_ArathyGala", escribió una publicación en que usó términos como "tibia mujer" para referirse a Karime; Montes lo resposteó y, segundos más tarde, la eliminó.

Fans de la actriz le han dado la razón, como también hay otro grupo de internautas que han revivido fragmentos de "LCDLF", donde se puede ver cómo, después del enfrentamiento, Karime se acercó a Gala para hablar con ella y tratar de tranquilizarla.

"Yo estoy contigo, wey, yo la neta... me siento de la verg* y no sé cómo contestar, yo no sé... la verdad, admiro demasiado tus huev*s y cómo contestas, yo neta no sé, no sé qué decir, te lo juro, lo único que puedo hacer es apoyarte, sé que es un misógino de lo peor y cómo se atrave a decir eso", dijo.

Hasta el momento, Pindter no ha hecho ningún comentario alusivo a la publicación de Gala, sin embargo -recientemente-, se había mostrado abierta a la reconciliación con la actriz, cuando se le preguntó acerca de qué en términos se encontraban, expresando que estaba dándole "tiempo al tiempo", pues, desde hace unos meses, se distanciaron.