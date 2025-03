Incómodas en el set: Crece la fricción

El ambiente en torno a la nueva versión de Blancanieves de Disney se ha tornado tenso, según informes recientes que señalan una creciente fricción entre sus protagonistas, Gal Gadot y Rachel Zegler, informó el medio Page Six.

Según fuentes cercanas, las diferencias políticas y generacionales entre las actrices propiciaron un clima de incomodidad, exacerbado por la polémica que rodea a la película.

Trabajadores cercanos a la producción comentaron que Gadot, de 39 años, y Zegler, de 23, “no tienen nada en común”, señalando la disparidad de edad y la maternidad de Gadot, quien tiene cuatro hijos.

BRECHA GENERACIONAL

Esta brecha generacional, sumada a sus divergentes opiniones políticas, ha creado un espacio de baja interacción entre ambas.

Además, Zegler ha sido una abierta defensora de la causa palestina durante el conflicto entre Israel y Hamás, expresando su apoyo a través de sus redes sociales.

Incluso tras el lanzamiento del tráiler de Blancanieves, la actriz publicó en sus redes sociales: “¡Los quiero mucho a todos! ¡Gracias por el cariño y por los 120 millones de visitas a nuestro tráiler en solo 24 horas! ¡Qué torbellino! Y recuerda siempre, Palestina libre”.

Por su parte, Gadot, nacida en Israel y ex miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel, también manifestó en repetidas ocasiones su firme apoyo a su país natal.

APOYA A SU PAÍS

“Apoyo a Israel, tú también deberías. El mundo no puede cruzarse de brazos ante estos horribles actos de terrorismo”, escribió la estrella de Wonder Woman, en una publicación de sus redes sociales, tras los ataques del 7 de octubre.

Asimismo, Gadot advirtió sobre la “propaganda dañina”, haciendo hincapié en la necesidad de empatía en lugar de justificación ante la violencia.

Estas diferencias ideológicas han generado roces en el set, y según fuentes que hablaron con Page Six, Disney ha intervenido para exigir a Zegler que modere sus publicaciones en redes sociales.

Sin embargo, la actriz habría hecho caso omiso a estas peticiones, por lo que se especula que esta es la razón del poco apoyo de la marca del ratón hacia el filme.

MÁS CONTROVERSIA

La controversia no se limita a las opiniones políticas de Zegler, ya que la histrionisa también es objeto de críticas por sus declaraciones sobre la versión original de Blancanieves, a la que calificó de “extraña” y “anticuada”.

“Se centra mucho en su historia de amor con un chico que literalmente la acosa. Es extraño. Así que no lo hicimos esta vez. Me daba miedo la versión original. Creo que la vi una vez y no la volví a ver”, declaró Zegler a Variety en 2022.

Estas declaraciones fueron interpretadas por algunos como una muestra de la agobiante y opresiva agenda “woke” de la nueva película y el cine actual.

A pesar de la tensión, fuentes cercanas a la producción aseguran que Gadot siempre mantuvo una relación cordial y profesional con Zegler durante el rodaje.

“Disfrutó filmando. Se llevaba bien con Rachel. Pero no son amigas. No tienen nada en común. Hicieron un trabajo juntas y punto”, aclaró una fuente a la revista People.

RUMOR DE DISTANCIAMIENTO

La ausencia de Gadot en un evento promocional de la película en España, donde Zegler cantó frente al Alcázar de Segovia, alimentó aún más los rumores de distanciamiento.

Sin embargo, fuentes cercanas a la producción aseguran que Gadot tenía compromisos previos en Nueva York y que su ausencia no se debió a un conflicto con Zegler.

EVITAN PROBLEMAS

En un intento por minimizar la atención mediática y evitar gastos improductivos, Disney ha decidido reducir el estreno en Hollywood de Blancanieves, limitando el acceso a la alfombra roja a fotógrafos y personal interno, para evitar problemas con el filme.